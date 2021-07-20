Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
1010 невероятных тоннелей со всего мира
12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляж в США вынесло 100-килограммовую тропическую рыбу

Неожиданная находка.

В американском городе Сисайд на пляж вынесло гигантскую тропическую рыбу, которая обитает очень далеко от этих мест.

Неожиданную находку весом около 100 кг сделали местные жители, когда пришли утром на пляж Сансет-Бич. Они позвонили в городской аквариум, и специалисты идентифицировали «пришельца».

Рыба оказалась из рода опахи, обитающего в основном в тропиках, пишет Сисайдский аквариум на своей странице в соцсети. Уплощенное тело этого вида может достигать 2 м в длину, а вес — 270 кг. Как опах попал в прохладные воды штата Орегон, остается загадкой.

К сожалению, рыба попала на берег уже мертвой. Аквариум заморозит ее, чтобы использовать позже в учебных целях.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
В России количество заразившихся коронавирусом превысило 6 млн
Инвесторов по всему миру предостерегли от акций и биткоина
Случаи COVID-19 среди привитых встречаются все чаще
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
В Египте обнаружили затонувшие гробницы и древний корабль (фото)
О чем может говорить высокая температура после вакцинации
Hi-Tech
Что это. С Марса получены необычные кадры (фото) Что это?
Товары для дома
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Дети
Экс-жена Бондарчука станет мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили рассекретила беременность
Леди
Кети Топурия кардинально сменила имидж (фото) Певица изменила цвет волос и сделала модную стрижку
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь