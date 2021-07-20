12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляж в США вынесло 100-килограммовую тропическую рыбу
Неожиданная находка.
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В американском городе Сисайд на пляж вынесло гигантскую тропическую рыбу, которая обитает очень далеко от этих мест.
Неожиданную находку весом около 100 кг сделали местные жители, когда пришли утром на пляж
Рыба оказалась из рода опахи, обитающего в основном в тропиках, пишет Сисайдский аквариум на своей странице в соцсети. Уплощенное тело этого вида может достигать 2 м в длину, а вес — 270 кг. Как опах попал в прохладные воды штата Орегон, остается загадкой.
К сожалению, рыба попала на берег уже мертвой. Аквариум заморозит ее, чтобы использовать позже в учебных целях.
Анна Лысенко
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