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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак из США поймал уникального голубого омара (фото)

Он сфотографировал его на память и отпустил обратно в море.

В середине июля рыбак Тоби Бернхэм, работающий на компанию Captain Joe and Sons, поймал на мысе Энн недалеко от берегов Глостера, штат Массачусетс, уникального голубого омара.

Сообщается, что необычный улов был сфотографирован с разных сторон и отпущен обратно в море. По словам Бернхэма, он впервые в жизни видел такого необычного лобстера, а потому решил, что не может отдать на съедение такое необычное существо.

Фотографии редкого омара были размещены на странице компании Captain Joe and Sons на Facebook. В комментариях пользователи похвалили рыбаков за то, что они оставили жизнь уникальному морскому обитателю.

По словам ученых, необычный голубой цвет омары получают из-за генетического дефекта, в результате которого в организме ракообразного вырабатывается белок бета-крастацианин, приводящий к изменению окраски.

Как говорят специалисты, вероятность поймать голубого омара сейчас составляет примерно один к двум миллионам, но это всего лишь предположение, поскольку никто точно не знает, сколько синих лобстеров существует в дикой природе.

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Владелец рыболовной компании Captain Joe and Sons Джои Сиарамитаро, комментируя недавний редкий улов, рассказал, что он видит синих лобстеров примерно каждые два или три года.

Екатерина Гура

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