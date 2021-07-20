16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Две панды в Китае одновременно родили близнецов (фото)
Уникальный случай и большая радость для любителей животных.
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17 июля на базе по исследованию и разведению больших панд Шэньшупин в Национальном природном заповеднике Волун в провинции Сычуань на
Одна гигантская панда по имени Чжэнь Чжэнь родила одного детеныша в 18:44 вечера, а второго — в 19:15. Вторая гигантская панда, названная Су Шан, родила своих малышей в 18:52 и в 19:34 соответственно.
Сообщается, что и мамы, и малыши чувствуют себя прекрасно. Как известно, в дикой природе панда выбирает себе только одного детеныша из пары и заботится лишь о нем. А потому специалисты центра сразу же забрали двух оставшихся медвежат и поместили их в «детский центр», где о них будут заботиться профессионалы. Малышей планируется периодически менять местами, чтобы все они хотя бы частично росли с мамой.
Сотрудники центра рассказали, что одна из новоиспеченных мам — панда Чжэнь Чжэнь — родилась в зоопарке
Вторая панда Су Шан родилась в центре в августе 2011 года. Впервые она стала мамой в 2016 году.
Екатерина Гура