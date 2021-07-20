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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Две панды в Китае одновременно родили близнецов (фото)

Уникальный случай и большая радость для любителей животных.

17 июля на базе по исследованию и разведению больших панд Шэньшупин в Национальном природном заповеднике Волун в провинции Сычуань на юго-западе Китая, произошло радостное событие. Сразу две медведицы в одно и то же время стали мамами, причем обе родили по паре близнецов.

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Одна гигантская панда по имени Чжэнь Чжэнь родила одного детеныша в 18:44 вечера, а второго — в 19:15. Вторая гигантская панда, названная Су Шан, родила своих малышей в 18:52 и в 19:34 соответственно.

Сообщается, что и мамы, и малыши чувствуют себя прекрасно. Как известно, в дикой природе панда выбирает себе только одного детеныша из пары и заботится лишь о нем. А потому специалисты центра сразу же забрали двух оставшихся медвежат и поместили их в «детский центр», где о них будут заботиться профессионалы. Малышей планируется периодически менять местами, чтобы все они хотя бы частично росли с мамой.

Сотрудники центра рассказали, что одна из новоиспеченных мам — панда Чжэнь Чжэнь — родилась в зоопарке Сан-Диего в США в 2007 году и вернулась в китайский центр в 2010 году. В 2015 году она впервые родила пару близнецов и лишь спустя шесть лет вновь стала мамой.

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Вторая панда Су Шан родилась в центре в августе 2011 года. Впервые она стала мамой в 2016 году.

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Екатерина Гура

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