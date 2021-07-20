18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник с помощью нейросети показал знаменитостей в молодости
Искусственный интеллект превратил звезд в подростков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Художник и блогер Хидрели Диао любит экспериментировать с нейросетями. В своей последней работе он решил проверить, сможет ли искусственный интеллект угадать, как знаменитости выглядели в подростковом возрасте и насколько вариант нейросети окажется близким в реальности.
Диао рассказал, что в эксперименте использовал не одну программу, а несколько, а конечный результат дорабатывал с помощью фотошопа.
В результате он обработал 28 снимков самых разных знаменитостей от Мадонны и принцессы Дианы до Тома Круза и Бритни Спирс, пишет Bored Panda.
Художник отметил, что с некоторыми звездами искусственный интеллект справился на отлично и реалистично изобразил их в молодости, а вот у других сходство с реальными подростковыми фото оказалось очень мало. К сожалению, Хидрели не показал настоящие снимки звезд в молодости для сравнения, но все их можно найти в открытом доступе в интернете.
Екатерина Гура