Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты пожарные уволились Увольнение не связано с обращением к главе государства
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
8Празднование Курбан-байрама
15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США активизировались паукообразные насекомые, похожие на скорпионов

Они не жалят, но стреляют концентрированной уксусной кислотой.

Сотрудники национального парка Биг-Бенд, в американском штате Техас, в середине июля в своих соцсетях предупредили жителей и гостей штата об активизации телифонов — паукообразных насекомых, которые внешне напоминают скорпионов и отпугивают врагов выстрелом концентрированного уксуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти необычные существа с массивными ртами (педипальпами) и хвостом-кнутом достигают в длину 8 сантиметров и считаются неопасными для людей. По словам экологов, эти паукообразные довольно дружелюбны, но если они чувствуют опасность, то могут небольно ущипнуть или брызнуть 85% уксусной кислотой, содержащейся в их анальных железах. Из-за этой особенности телифонов также часто называют уксусами.

Специалисты отмечают, что необычные насекомые активизировались после прошедших недавно сильных дождей, и выползли наружу в «поисках еды и любви».

Представители национального парка Биг-Бенд уточнили, что телифоны — ночные существа и довольно плохо видят, что, впрочем, не мешает им активно охотиться на сверчков, скорпионов, тараканов и других мелких существ.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Экологи отмечают, что людям телифонов бояться не стоит, зато стоит рассмотреть этих необычных насекомых поближе, ведь они довольно уникальны, пишет Newsweek.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Пилот Ан-28 рассказал подробности об аварийной посадке в тайге
10-летний австриец попросил Путина не терять веру в Европу
Антитела к коронавирусу обнаружены у двух третей жителей Индии
В СКР рассказали о «подземной тюрьме» под Петербургом
Житель Австралии сбежал из отеля по простыне
Огромные медузы заполонили Азовское море (видео)
Вильфанд: Европейская часть России «посинеет» от холода
Hi-Tech
Раскрыта тайна «похищения» людей инопланетянами Никакой мистики
Авто
Как выглядит затопленный дождями Китай (видео) Водители спасаются вплавь, пассажиров метро спешно эвакуируют
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Популярные темы на «Детях»
Маринованные огурцы по-фински 124
А вы отмечаете годовщину свадьбы? 117
Опять любимая тема 105
Колоскопия без наркоза, ваш опыт 102
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь