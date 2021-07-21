В США активизировались паукообразные насекомые, похожие на скорпионов

Сотрудники национального парка Биг-Бенд, в американском штате Техас, в середине июля в своих соцсетях предупредили жителей и гостей штата об активизации телифонов — паукообразных насекомых, которые внешне напоминают скорпионов и отпугивают врагов выстрелом концентрированного уксуса.
Эти необычные существа с массивными ртами (педипальпами) и хвостом-кнутом достигают в длину 8 сантиметров и считаются неопасными для людей. По словам экологов, эти паукообразные довольно дружелюбны, но если они чувствуют опасность, то могут небольно ущипнуть или брызнуть 85% уксусной кислотой, содержащейся в их анальных железах. Из-за этой особенности телифонов также часто называют уксусами.
Специалисты отмечают, что необычные насекомые активизировались после прошедших недавно сильных дождей, и выползли наружу в «поисках еды и любви».
Представители национального парка Биг-Бенд уточнили, что телифоны — ночные существа и довольно плохо видят, что, впрочем, не мешает им активно охотиться на сверчков, скорпионов, тараканов и других мелких существ.
Экологи отмечают, что людям телифонов бояться не стоит, зато стоит рассмотреть этих необычных насекомых поближе, ведь они довольно уникальны, пишет Newsweek.