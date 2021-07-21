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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Австралии сбежал из-под карантина по простыне

Вскоре его задержала полиция.

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39-летний житель Австралии использовал простыни в качестве веревки, чтобы сбежать из отеля, где он должен был находиться в изоляции.

После полуночи мужчина сбросил конец импровизированного каната с балкона и удачно спустился с 4-го этажа. Местная полиция задержала его только утром, сообщает CNN.

В Западной Австралии, где произошел инцидент, действуют строгие карантинные правила: в регионе пытаются сдержать распространение штамма «дельта». При въезде в штат нужно выполнить ряд требований.

Хотя тест на коронавирус у жителя Брисбена был отрицательным, при въезде в Западную Австралию он нарушил ряд правил и предоставил о себе ложную информацию. Полиция обязала его покинуть штат в течение 48 часов, а до тех пор не покидать отель.

Чем обернется «самоволка» для нарушителя, не сообщается.

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