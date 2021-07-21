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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мышиный дом» в США продает картины, написанные домашними грызунами (фото)

Маленькие художники сами зарабатывают себе на корм и развлечения.

Жительница США по имени Диана в 2013 году завела декоративную крысу Марти и создала ему собственный блог в соцсетях, который очень быстро стал популярным. Вскоре у Дианы появились и другие питомцы, и ее блог превратился в семейный бизнес Marty Mouse House («Мышиный Дом Марти»), состоящий из нескольких крыс и котов.

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Со временем оказалось, что у некоторых питомцев Дианы есть художественный талант — на крошечных холстах они с помощью лапок и хвостов пишут красками яркие картины.

А в середине июля «Мышиный дом» организовал большой аукцион, на котором были выставлены несколько новых и популярных работ хвостатых художников. Стартовая цена творений начиналась от пяти долларов (около 400 рублей). Аукцион длился несколько дней — за это время картины были раскуплены коллекционерами по всему миру.

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Сколько денег удалось выручить за необычные картины, Диана не сообщила, но уточнила, что все полученные средства ушли на поддержку мышиного дома.

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