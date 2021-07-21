17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Мышиный дом» в США продает картины, написанные домашними грызунами (фото)
Маленькие художники сами зарабатывают себе на корм и развлечения.
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Жительница США по имени Диана в 2013 году завела декоративную крысу Марти и создала ему собственный блог в соцсетях, который очень быстро стал популярным. Вскоре у Дианы появились и другие питомцы, и ее блог превратился в семейный бизнес Marty Mouse House («Мышиный Дом Марти»), состоящий из нескольких крыс и котов.
Со временем оказалось, что у некоторых питомцев Дианы есть художественный талант — на крошечных холстах они с помощью лапок и хвостов пишут красками яркие картины.
А в середине июля «Мышиный дом» организовал большой аукцион, на котором были выставлены несколько новых и популярных работ хвостатых художников. Стартовая цена творений начиналась от пяти долларов (около 400 рублей). Аукцион длился несколько дней — за это время картины были раскуплены коллекционерами по всему миру.
Сколько денег удалось выручить за необычные картины, Диана не сообщила, но уточнила, что все полученные средства ушли на поддержку мышиного дома.
Екатерина Гура