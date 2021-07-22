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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге

22 июля отмечают Всемирный день мозга. В нашей галерее — 10 интересных фактов о важнейшем человеческом органе

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60% человеческого мозга состоит из жира. Это самый жирный орган в нашем организме. Жирные кислоты имеют решающее значение для работы мозга.

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Мозг окончательно «вырастает» только к 25 годам. Его развитие начинается с задней части, а лобные доли, которые отвечают за планирование и рассуждения, формируются последними. В первый год жизни человеческий мозг вырастет в три раза.

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Объем памяти мозга практически неограничен. Исследования показывают, что человеческий мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов. Каждый нейрон образует связи с другими нейронами, которые могут составлять до 1 квадриллиона соединений. Со временем эти нейроны могут объединяться, увеличивая емкость памяти. При болезни Альцгеймера нейроны повреждаются и перестают работать, что влияет на память.

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Мозговая информация распространяется со скоростью 431 км в час. Нейрон генерирует электрический импульс, который передается от клетки к клетке. Нарушение этой цепочки может вызвать эпилептический припадок.

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Спинной мозг, связывающий головной мозг с телом, в основной своей массе перестает расти к 4 годам.

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Информация о том, что человек использует только 5% или 10% своего мозга, — не более чем миф. Мозг используется полностью даже тогда, когда человек спит.

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Кусок мозговой ткани размером с песчинку содержит 100 тысяч нейронов и 1 миллиард синапсов. Однако повреждение даже небольшого числа нейронов может вызвать серьезные последствия.

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Человеческий мозг может генерировать около 23 Вт энергии. Этого достаточно для питания лампочки.

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Мозг не чувствует боли, поскольку в нем нет болевых рецепторов

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Мужской мозг в среднем весит на 100-150 граммов больше, чем женский. Однако на когнитивные способности полов это не влияет. А вот мозг неандертальцев был больше мозга Homo sapiens на целых 10%.

Анна Лысенко

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