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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лермонтов или не Лермонтов: какие цитаты принадлежат великому классику

27 июля исполняется 140 лет со дня смерти знаменитого русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова.

Предлагаем пройти тест и проверить, сможете ли вы вспомнить, какие высказывания и строки принадлежат Лермонтову, а какие — другим авторам.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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