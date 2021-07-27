13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лермонтов или не Лермонтов: какие цитаты принадлежат великому классику
27 июля исполняется 140 лет со дня смерти знаменитого русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова.
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27 июля исполняется 140 лет со дня смерти знаменитого русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова.
Предлагаем пройти тест и проверить, сможете ли вы вспомнить, какие высказывания и строки принадлежат Лермонтову, а какие — другим авторам.
Екатерина Гура
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.