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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали самого старого бенгальского тигра, живущего в неволе

Скоро тигрица Бенгали отметит 26-й день рождения.

Самому старому из живущих в неволе бенгальских тигров исполнилось уже 25 лет и 319 дней.

Обычно тигры живут в неволе 15−20 лет, а в дикой природе — всего около 12 лет.

Тигрица по кличке Бенгали обитает в заповеднике «Тайгер-Крик» в американском штате Техас. Здесь содержат животных, которые нуждаются в реабилитации или которым грозит вымирание.

Тигрица свободно гуляет по большой территории с несколькими водоемами, у нее вдоволь еды, а любимое лакомство Бенгали — мясное «мороженое».

31 августа тигрица отметит свое 26-летие. В «Тайгер-Крике» уже запланировали устроить для своей любимицы настоящий праздник.

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