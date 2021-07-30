10:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы неожиданные научные факты о дружбе
30 июля отмечается Международный день дружбы
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Генетически друзья похожи на родственников
Удивительно, но ДНК друзей могут быть очень похожи, почти как у родственников.
Такое неожиданное открытие сделали ученые из Массачусетского Университета. Исследовав гены почти двух тысяч людей, они заметили, что случайные пары близких друзей имеют намного больше сходства генов, чем просто посторонние люди. Специалисты полагают, что это явление может объясняться тем, что в друзья мы выбираем тех людей, которые на нас похожи.
Друзья способны чувствовать боль друг друга
В дружеских отношениях эмпатия играет огромную роль. Это доказали ученые из Вирджинии. Они отсканировали мозг у разных людей, получавших небольшие электрические разряды, и обнаружили, что друзья намного лучше чувствуют боль друг друга, чем незнакомцев. Исследования показали, что мозг человека реагирует на эмоции и чувства друзей почти так же, как на свои собственные. Специалисты говорят, что чем больше времени люди проводят вместе, тем больше начинают ассоциировать себя друг с другом.
Чем крепче дружба, тем лучше здоровье
Видеться с друзьями — полезно для здоровья. Дело в том, что при приятном общении у человека повышается уровень прогестерона, а это способствует психологической разрядке и снижает уровень тревоги. А вот при недостатке положительного общения с друзьями люди становятся подвержены не только бессоннице, но и хронической усталости и депрессии.
Школьные друзья теряются быстрее, чем институтские
Многочисленные социальные опросы, проведенные по всему миру, показали, что большинство друзей и приятелей мы теряем в период от 22 до 30 лет, когда начинается взрослая самостоятельная жизнь. В это время люди находят работу, меняют место жительства, обзаводятся семьей и новыми контактами, а потому старые друзья просто забываются. Кроме того, ученые подсчитали, что школьная дружба зачастую очень недолговечна. Несмотря на то, что в школьном возрасте заводить друзей намного легче, почти все они также легко теряются в первый год после окончания обучения. А вот институтские друзья и те, кого мы встречаем в период от 20 до 30 лет, обычно остаются с нами по жизни.
Мы больше ценим тех друзей, что больше ценят нас
Настоящая дружба — это не просто совместные интересы и приятное времяпрепровождение, но и эмоциональный контакт, сочувствие, поддержка и готовность прийти на помощь. Если хоть один из этих элементов выпадает из списка, то мы начинаем терять интерес к такому другу. К такому выводу пришли ученые из Пенсильвании, которые установили, что из круга наших друзей мы особенно выделяем тех, кто уделяет нам больше внимания и сочувствия. А вот если даже самый лучший друг начинает хоть немного игнорировать нас и наши интересы, общение с ним постепенно становится в тягость.
Конфликты с друзьями могут привести к проблемам с сердцем
Дружеские отношения, как и романтические, строятся на большой эмоциональной связи, а потому любые ссоры и конфликты могут привести не только к ухудшению настроения, но и к проблемам со здоровьем. Ученые из Бирмингема провели эксперимент, в котором просили людей рассказать о своих ссорах с друзьями. В это время они измеряли их пульс и давление. Оказалось, что негативные эмоции, связанные с дружескими конфликтами, сильно меняли нормальные показатели и сохранялись достаточно долгое время после разговора.
Сопоставив полученные данные, специалисты отметили, что неразрешенные в течение длительного времени конфликты между друзьями с большой вероятностью могут привести к проблемам с сердцем.
Дружбы между мужчиной и женщиной не существует
Этот вопрос уже долгие годы является источником споров, и до сих пор найти точного ответа на него не получается. Однако ученые из Университета Висконсина уверяют, что настоящей дружбы между мужчиной и женщиной не может быть. Изучив 88 пар разнополых друзей, специалисты пришли к выводу, что почти 80% мужчин в этих парах испытывают восхищение и сексуальное влечение к своим подругам и хотят изменить их отношение к себе. Именно мужчины в этих случаях становились инициаторами дружбы. Хотя, мы-то с вами знаем, что из любого правила бывают исключения.
Екатерина Гура