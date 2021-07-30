Жительница Британии сделала забавное селфи с тюленем на падлборде

24-летняя Рэйчел Тауэрс из Дорчестера в конце июля отправилась с друзьями отдыхать в круиз по заливу Дорсет. В гавани Пула девушка решила покататься на падлборде, когда неожиданно к ней присоединился молодой тюлень.
Он некоторое время плавал вокруг нее, пока, наконец, не запрыгнул на доску. Тюлень устроился поудобнее и некоторое время просто отдыхал. Животное совсем не смущало близкое присутствие Рэйчел и он с удовольствием позировал перед камерой, когда девушка делала с ним забавные кадры, пишет The Sun.
Тауэрс отметила, что поначалу немного побаивалась своего нового друга, но затем обнаружила, что тюлень очень дружелюбный и ничего плохого не сделает. Она уточнила, что на доске он провел около получаса, а еще полчаса просто плавал рядом.