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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Британии сделала забавное селфи с тюленем на падлборде

Животное просто запрыгнуло к ней на доску отдохнуть.

24-летняя Рэйчел Тауэрс из Дорчестера в конце июля отправилась с друзьями отдыхать в круиз по заливу Дорсет. В гавани Пула девушка решила покататься на падлборде, когда неожиданно к ней присоединился молодой тюлень.

Он некоторое время плавал вокруг нее, пока, наконец, не запрыгнул на доску. Тюлень устроился поудобнее и некоторое время просто отдыхал. Животное совсем не смущало близкое присутствие Рэйчел и он с удовольствием позировал перед камерой, когда девушка делала с ним забавные кадры, пишет The Sun.

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Тауэрс отметила, что поначалу немного побаивалась своего нового друга, но затем обнаружила, что тюлень очень дружелюбный и ничего плохого не сделает. Она уточнила, что на доске он провел около получаса, а еще полчаса просто плавал рядом.

Екатерина Гура

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