Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
12Пламя Севера: в Карелии бушуют лесные пожары
13Лесные пожары дошли до Антальи
19:03 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Ты мой друг, потому что… Видео ко Дню дружбы

30 июля отмечается Международный день дружбы: чем не повод поздравить наших самых верных друзей — собак.

Значение дружбы в жизни человека сложно переоценить, и совершенно точно в дружбе нуждается каждый. То же самое утверждение справедливо и в отношении собак.

Собаки — наши лучшие социальные помощники в современном мире: они спасают нас от одиночества, помогают отвлечься от проблем, поддерживают, не осуждая: «Собака еще и потому лучший друг, что, когда тебе грустно, она не пробует выяснить почему».

Собаки — наши друзья, и поводов для такой дружбы масса. Смотрите ролик про самую настоящую дружбу, и не забудьте поздравить своего питомца:

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тест на котозависимость. Есть ли жизнь без кошек?
Почему кошки лучше собак. Объясняем на гифках
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Новую вспышку COVID-19 в Китае назвали худшей со времен Уханя
Волейболисты сборной России потерпели первое поражение в Токио
На Украине утвердили новую стратегию внешней политики
«Чужеродные» виды лишили Россию 52 миллиардов долларов
Названа страна, которая сможет выжить в случае краха цивилизации
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Джордж и Амаль Клуни ждут третьего ребенка Об этом рассказал инсайдер из окружения пары
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь