19:03 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Ты мой друг, потому что… Видео ко Дню дружбы
30 июля отмечается Международный день дружбы: чем не повод поздравить наших самых верных друзей — собак.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Значение дружбы в жизни человека сложно переоценить, и совершенно точно в дружбе нуждается каждый. То же самое утверждение справедливо и в отношении собак.
Собаки — наши лучшие социальные помощники в современном мире: они спасают нас от одиночества, помогают отвлечься от проблем, поддерживают, не осуждая: «Собака еще и потому лучший друг, что, когда тебе грустно, она не пробует выяснить почему».
Собаки — наши друзья, и поводов для такой дружбы масса. Смотрите ролик про самую настоящую дружбу, и не забудьте поздравить своего питомца: