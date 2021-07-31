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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция в США достала аллигатора из джакузи (видео)

Арестовала, а затем отпустила.

Полицейские из Техаса поделились видеозаписью поимки необычного «нарушителя порядка».

В ролике офицеры из города Фулшир достают из джакузи живого аллигатора. В жару небольшое животное пробралось во двор местных жителей и решило немного охладиться.

Недовольный тем, что ему помешали отдыхать, аллигатор сперва сопротивлялся, сообщили полицейские в соцсетях. Но затем он все же сдался полиции. «Аллигатор был арестован, а затем благополучно отпущен без дальнейших инцидентов», — пошутили офицеры.

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