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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из США создала невероятно реалистичные иллюзии

Ее рисунки сложно отличить от живых предметов.

Живущая в Нью-Йорке художница Кэтрин Дженна Хендри, больше известная под псевдонимом Си-Джей Хендри, создала серию гиперреалистичных картин.

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Благодаря особой технике нарисованные ею предметы кажутся настоящими, словно их поставили на бумагу, а не нарисовали на ней. Чтобы достичь такой иллюзии, художница тратит от 80 до 200 часов на одну работу, прорисовывая мельчайшие детали.

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Уроженка Австралии, Хендри научилась рисовать сама. Она начала публиковать свои работы в соцсетях в 2013 году, когда ей было 33 года. С тех пор количество ее подписчиков выросло до 568 тысяч человек, а работы Хендри стали покупать во всем мире.

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