15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из США создала невероятно реалистичные иллюзии
Ее рисунки сложно отличить от живых предметов.
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Живущая в
Благодаря особой технике нарисованные ею предметы кажутся настоящими, словно их поставили на бумагу, а не нарисовали на ней. Чтобы достичь такой иллюзии, художница тратит от 80 до 200 часов на одну работу, прорисовывая мельчайшие детали.
Уроженка Австралии, Хендри научилась рисовать сама. Она начала публиковать свои работы в соцсетях в 2013 году, когда ей было 33 года. С тех пор количество ее подписчиков выросло до 568 тысяч человек, а работы Хендри стали покупать во всем мире.
Анна Лысенко
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