Во Флориду приплыли сотни акул, чтобы спастись от водорослей

Морское побережье города Лонгбоут-Ки во Флориде изрезано живописными каналами и бухтами. Местные жители привыкли наслаждаться их мирными видами. Но в последние дни местный пейзаж не только озадачил горожан, но и напугал.
К городскому побережью приплыли сотни, а то и тысячи акул, сообщает Nature World News. В районе бухты Баттонвуд были замечены стаи акул-лопат, черноперых акул, усатых акул-нянек, лимонных акул и других.
«Сначала вы замечаете плавники, которые появляются из воды. Затем смотрите вниз по каналу и видите все больше и больше акул. И думаете: “Ой, это нехорошо!”» — описывает Джон Вагман типичную реакцию местных жителей на морское нашествие.
Горожане засыпали звонками местные природоохранные службы, и специалисты объяснили ситуацию. Скорее всего, акулы вынужденно покинули свои места обитания из-за красного прилива. Так называют цветение воды, вызванное вспышкой численности морских динофлагеллят. Эти водоросли содержат красные и коричневые пигменты, окрашивающие воду.
Вредоносное цветение водорослей приводит к высокой концентрации натуральных токсинов в воде, таких как смертельный нейротоксин бреветоксин, и нехватке в ней кислорода. В итоге рыба и другие морские обитатели вынуждены «спасаться бегством».
Эксперты предупреждают: если красный прилив у побережья Флориды затянется, у акул в каналах закончится еда, и многие из них могут погибнуть.
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