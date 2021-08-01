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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы факты о Дне железнодорожника, которые стоит знать

Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника. Рассказываем об истории и необычных традициях этого праздника.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Очень старый праздник

День железнодорожника в России впервые начали отмечать еще в 1896 году. Это был первый профессиональный праздник в стране. Изначально его отмечали 30 октября, так как в этот день в 1837 году из Санкт-Петербурга в Царское Село отправился первый поезд.

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Но поздняя осень в России — не лучшее время для торжеств, поэтому вскоре праздник перенесли на 25 июня. Дата была выбрана не случайно. В этот день родился император Николай I, начавший строительство железных дорог в России.

Отменили, затем вернули

С приходом советской власти праздник работников железной дороги отменили, как и многие другие праздники, установленные предыдущей властью. Но уже в 1936 году «по просьбе рабочих» его пришлось вернуть — праздник стали отмечать 30 июля.

При жизни Иосифа Сталина праздник носил название Всесоюзный Сталинский день железнодорожников. В 1940 году он был перенесен на первое воскресенье августа.

Празднуем вместе с соседями

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Одновременно с Россией День железнодорожника отмечают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.

Балы и забеги

В царской России в День железнодорожника для чиновников устраивали торжественные приемы, балы и концерты, а работникам железной дороги полагались скидки на билеты.

В наши дни РЖД отмечает праздник в формате благотворительного забега. Средства от него передают благотворительным фондам для тяжело больных пациентов. В забеге принимают участие не только железнодорожники, но и все желающие.

В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией благотворительный забег прошел в онлайн-формате.

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