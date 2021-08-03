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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

День арбуза: польза и вред самой летней ягоды (фото)

Рассказываем, как насладиться арбузом без вреда для здоровья

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3 августа в разных странах мира отмечают вкусный праздник — День арбуза. За какие «заслуги» арбуз любят во всем мире и почему при этом его стоит есть с осторожностью — рассказываем в нашем материале.

Sahand Babali/CC0
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Насыщает организм жидкостью 

Вода, в том числе и содержащаяся в различных продуктах, крайне важна для нормального функционирования всего организма. Особенно в летний сезон. А потому арбуз, который примерно на 90-95% состоит из воды — это идеальное лакомство. Сочетание воды и клетчатки в ягоде быстро дарит чувство сытости и позволяет потреблять больше калорий при меньшем объеме еды.

Amy Shamblen/CC0
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Кладезь полезных веществ

В арбузах содержатся различные витамины и микроэлементы, полезные для здоровья. Его мякоть богата витамином А, витаминами группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамином С, витамином Е, магнием, калием, кальцием, фосфором, железом, натрием, антиоксидантами, а также полезными кислотами. Употребление арбуза способствует снижению холестерина, очищает печень и почки от шлаков и токсинов, предупреждает процессы старения, помогает ускорить метаболизм, улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы, а также помогает бороться со стрессом и укрепляет иммунитет в целом.

Art Rachen/CC0
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Полезные семечки

Косточки арбуза мы привыкли выплевывать — и очень зря. Они низкокалорийны и богаты питательными веществами. Семена содержат магний, железо, цинк, а также мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Все эти вещества помогают поддерживать здоровье иммунной системы, сердца и костей, защищают от сердечного приступа и инсульта, а также снижают уровень «плохого» холестерина в крови и помогают работе пищеварительной и нервной систем. В жареном виде они становятся хрустящими и могут легко заменить другие нездоровые закуски.

Rodion Kutsaev/CC0
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Арбузное масло для красоты

Арбузное масло — продукт не слишком распространенный, но очень полезный. Его получают из тех самых семечек, содержащих жирные кислоты. Арбузное масло обладает приятным вкусом, целебными свойствами, а по составу не уступает миндальному маслу. Кроме того, оно невероятно полезно для кожи и очень быстро впитывается, а потому используется в косметологии.

Kenta Kikuchi/CC0
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Арбуз для похудения

Арбуз — это ягода, которая отличается низкой калорийностью. Его энергетическая ценность в среднем составляет всего 38 килокалорий на 100 граммов мякоти. Благодаря большому содержанию воды арбуз быстро утоляет чувство голода и подавляет желание лишний раз перекусить. Кроме того, арбуз активно выводит лишнюю жидкость из организма, что позволяет избавиться от нескольких ненужных килограммов.

Aishath Hameeda/CC0
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Арбузом нельзя переедать

Несмотря на все полезные свойства арбуза, есть его в неограниченных количествах не стоит. Во-первых, это сильное мочегонное, и слишком большие порции чреваты последующим дискомфортом в области мочевого пузыря. Во-вторых, если съесть много арбуза сразу после другой еды, можно заполучить приступ метеоризма, вздутие и боль в животе, а также расстройство кишечника.

Tanalee Youngblood/CC0
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Полезен, но не всем

То, что одним людям идет на пользу, другим может быть во вред. Например, арбузы с особой осторожностью нужно употреблять людям с болезнями мочеполовой системы, диареей, метеоризмом, коликами, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной железы. Арбузы также противопоказаны людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и сахарным диабетом.

煜翔 肖/CC0
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Арбузы и дети

Диетологи не рекомендуют давать арбузы детям до двух лет, так как они могут спровоцировать пищевую аллергию. Порция арбуза для малыша 2-3 лет не должна превышать 80-100 граммов мякоти, а к 3-6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 граммов мякоти.

Nevi Ayu E./CC0
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Настоящий рай для микробов

Арбузы благодаря своей сладкой и водянистой структуре являются идеальным местом для размножения микробов. Причем местом их дислокации служит не только мякоть, но и поврежденная корка. Вот почему нельзя покупать поврежденные или уже разрезанные плоды, а недоеденный арбуз нужно хранить только в холодильнике.

Jorge Moise/CC0
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Опасные ранние арбузы

Арбуз особенно опасен, если вырос в искусственных условиях «в ускоренном темпе». Для быстрого созревания и набора массы ягоды подкармливают азотными удобрениями, которые при попадании в желудочно-кишечный тракт могут вызывают онкологические заболевания. При несоблюдении сроков хранения арбуза нитраты превращаются в нитриты и влияют на гемоглобин человека, и, как следствие, на наличие кислорода в тканях. Особенно тяжело это переносят дети и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы.

Екатерина Гура

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