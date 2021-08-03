12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
День арбуза: польза и вред самой летней ягоды (фото)
Рассказываем, как насладиться арбузом без вреда для здоровья
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3 августа в разных странах мира отмечают вкусный праздник — День арбуза. За какие «заслуги» арбуз любят во всем мире и почему при этом его стоит есть с осторожностью — рассказываем в нашем материале.
Насыщает организм жидкостью
Вода, в том числе и содержащаяся в различных продуктах, крайне важна для нормального функционирования всего организма. Особенно в летний сезон. А потому арбуз, который примерно на 90-95% состоит из воды — это идеальное лакомство. Сочетание воды и клетчатки в ягоде быстро дарит чувство сытости и позволяет потреблять больше калорий при меньшем объеме еды.
Кладезь полезных веществ
В арбузах содержатся различные витамины и микроэлементы, полезные для здоровья. Его мякоть богата витамином А, витаминами группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамином С, витамином Е, магнием, калием, кальцием, фосфором, железом, натрием, антиоксидантами, а также полезными кислотами. Употребление арбуза способствует снижению холестерина, очищает печень и почки от шлаков и токсинов, предупреждает процессы старения, помогает ускорить метаболизм, улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы, а также помогает бороться со стрессом и укрепляет иммунитет в целом.
Полезные семечки
Косточки арбуза мы привыкли выплевывать — и очень зря. Они низкокалорийны и богаты питательными веществами. Семена содержат магний, железо, цинк, а также мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Все эти вещества помогают поддерживать здоровье иммунной системы, сердца и костей, защищают от сердечного приступа и инсульта, а также снижают уровень «плохого» холестерина в крови и помогают работе пищеварительной и нервной систем. В жареном виде они становятся хрустящими и могут легко заменить другие нездоровые закуски.
Арбузное масло для красоты
Арбузное масло — продукт не слишком распространенный, но очень полезный. Его получают из тех самых семечек, содержащих жирные кислоты. Арбузное масло обладает приятным вкусом, целебными свойствами, а по составу не уступает миндальному маслу. Кроме того, оно невероятно полезно для кожи и очень быстро впитывается, а потому используется в косметологии.
Арбуз для похудения
Арбуз — это ягода, которая отличается низкой калорийностью. Его энергетическая ценность в среднем составляет всего 38 килокалорий на 100 граммов мякоти. Благодаря большому содержанию воды арбуз быстро утоляет чувство голода и подавляет желание лишний раз перекусить. Кроме того, арбуз активно выводит лишнюю жидкость из организма, что позволяет избавиться от нескольких ненужных килограммов.
Арбузом нельзя переедать
Несмотря на все полезные свойства арбуза, есть его в неограниченных количествах не стоит. Во-первых, это сильное мочегонное, и слишком большие порции чреваты последующим дискомфортом в области мочевого пузыря. Во-вторых, если съесть много арбуза сразу после другой еды, можно заполучить приступ метеоризма, вздутие и боль в животе, а также расстройство кишечника.
Полезен, но не всем
То, что одним людям идет на пользу, другим может быть во вред. Например, арбузы с особой осторожностью нужно употреблять людям с болезнями мочеполовой системы, диареей, метеоризмом, коликами, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной железы. Арбузы также противопоказаны людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и сахарным диабетом.
Арбузы и дети
Диетологи не рекомендуют давать арбузы детям до двух лет, так как они могут спровоцировать пищевую аллергию. Порция арбуза для малыша 2-3 лет не должна превышать 80-100 граммов мякоти, а к 3-6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 граммов мякоти.
Настоящий рай для микробов
Арбузы благодаря своей сладкой и водянистой структуре являются идеальным местом для размножения микробов. Причем местом их дислокации служит не только мякоть, но и поврежденная корка. Вот почему нельзя покупать поврежденные или уже разрезанные плоды, а недоеденный арбуз нужно хранить только в холодильнике.
Опасные ранние арбузы
Арбуз особенно опасен, если вырос в искусственных условиях «в ускоренном темпе». Для быстрого созревания и набора массы ягоды подкармливают азотными удобрениями, которые при попадании в желудочно-кишечный тракт могут вызывают онкологические заболевания. При несоблюдении сроков хранения арбуза нитраты превращаются в нитриты и влияют на гемоглобин человека, и, как следствие, на наличие кислорода в тканях. Особенно тяжело это переносят дети и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы.
Екатерина Гура