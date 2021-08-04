10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
5 песен, которые полюбили во всем мире благодаря Луи Армстронгу
120 лет назад родился гений джаза Луи Армстронг. В нашей подборке — 5 самых известных песен музыканта.
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Песню создали в 1967 году для совсем другого исполнителя —
Песня стала любовной темой 6-го фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества» 1969 года. Название композиции взяли из последних слов Бонда в романе и в фильме, которые он произнес после смерти его жены: «У нас есть все время в мире».
Песню написали еще в 1930 году, но до 1960-х она оставалась практически неизвестной, пока композицию не включил в свой репертуар Рэй Чарльз. После этого
Знаменитую арию написал Джордж Гершвин в 1935 году для оперы «Порги и Бесс». Когда Луи Армстронг и Элла Фицджеральд исполнили ее дуэтом, Summertime завоевала сердца меломанов по всему миру.
Эту песню чаще знают под названием Let My People go. Американский спиричуэлс XIX века описывает исход израильтян из египетского плена. Долгое время он считался «гимном» американских рабов, мечтавших о свободе. Джазовая версия песни Луи Армстронга, записанная в 1958 году, стала самой известной.
Анна Лысенко