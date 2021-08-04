Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
16Открытие МАКС-2021
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

5 песен, которые полюбили во всем мире благодаря Луи Армстронгу

120 лет назад родился гений джаза Луи Армстронг. В нашей подборке — 5 самых известных песен музыканта.

What a Wonderful World

Песню создали в 1967 году для совсем другого исполнителя — поп-певца Тони Беннета, но тот от нее отказался. Тогда для композиции написали оркестровую аранжировку и отдали ее Луи Армстронгу. Именно в его неповторимом исполнении What a Wonderful World завоевала мир и вошла в Зал славы «Грэмми».

Во время загрузки произошла ошибка.

We Have All the Time in the World

Песня стала любовной темой 6-го фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества» 1969 года. Название композиции взяли из последних слов Бонда в романе и в фильме, которые он произнес после смерти его жены: «У нас есть все время в мире».

Во время загрузки произошла ошибка.

Georgia on My Mind

Песню написали еще в 1930 году, но до 1960-х она оставалась практически неизвестной, пока композицию не включил в свой репертуар Рэй Чарльз. После этого кавер-версии Georgia on My Mind записали Луи Армстронг, Дин Мартин, Гленн Миллер, Элла Фицджеральд и многие другие. Версия Армстронга считается одной из лучших.

Во время загрузки произошла ошибка.

Summertime

Знаменитую арию написал Джордж Гершвин в 1935 году для оперы «Порги и Бесс». Когда Луи Армстронг и Элла Фицджеральд исполнили ее дуэтом, Summertime завоевала сердца меломанов по всему миру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Go Down Moses

Эту песню чаще знают под названием Let My People go. Американский спиричуэлс XIX века описывает исход израильтян из египетского плена. Долгое время он считался «гимном» американских рабов, мечтавших о свободе. Джазовая версия песни Луи Армстронга, записанная в 1958 году, стала самой известной.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения «Спутника V»
Вильфанд предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары
В Госдуме обвинили японцев в заражении российской каратистки
Премьер Финляндии вернула бюджету €10 тысяч за свои завтраки
За сутки в России выявили более 22,5 тысячи заразившихся COVID
Ученые назвали растение, которое может помочь при коронавирусе
Тимановская в последний момент поменяла рейс и покинула Японию
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Что быстрее убьет вас: пиво, вино или виски Ученые сравнили напитки разной крепости по вреду, наносимому сердцу.
Hi-Tech
Революционного Mi Band X не будет. Раскрыта правда о новинке Xiaomi Его можно не ждать
Авто
ОСАГО и каско: чем они отличаются в 2021 году Авто Mail.ru рассказывает, в чем разница между страховками ОСАГО и каско с учетом нововведений, вступивших в силу с начала текущего года
Кино
Ведущий «Первого канала» рассказал о нападении на съемках Александр Гордон вспомнил об инциденте, произошедшем за кулисами шоу «Мужское/женское»
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Подарок 125
Покупка на мат.кап 104
Рост мальчика в 15 лет 101
Свадебное платье 80
Леди
36-летний Данила Козловский сильно поправился (фото) Снимком располневшего актера поделился Максим Виторган
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь