14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В стене немецкого дома нашли хранилище нацистских вещей
12 ящиков с артефактами передали для изучения экспертам.
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Житель немецкого города Хаген обнаружил нацистскую «капсулу времени» прямо в стене дома своей тети.
В замаскированном хранилище были спрятаны письма, кастеты, противогазы, газеты, документы
Себастьян Юрцевен нашел хранилище, когда ремонтировал дом своей тети, серьезно пострадавший во время июльского наводнения. Он демонтировал кусок гипсокартона и увидел торчащую из стены газету 1945 года. Исследовав стену, мужчина обнаружил небольшую замаскированную нишу с нацистскими артефактами.
Исследователи считают, что жители дома спрятали нацистскую символику, оружие и документы в апреле 1945 года, когда к Хагену приблизились американские войска. Подобные находки в старых немецких домах нередки.
Историки надеются, что обнаруженные документы раскроют внутреннюю работу NSV, поскольку большинство документов организации было уничтожено или потеряно после прибытия союзных войск.
12 ящиков с артефактами передали для изучения экспертам по Второй мировой войне.
Анна Лысенко
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