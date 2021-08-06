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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рядом с черными дырами заметили «танцующих призраков»

Впервые получены их четкие снимки.

Астрономы получили очень четкие снимки причудливых сияющих образований в космосе рядом с черными дырами. Из-за жутковатой формы исследователи прозвали их «танцующими призраками», сообщает ScienceAlert.

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«Когда мы впервые заметили этих “танцующих призраков”, мы и понятия не имели, что это такое», — заявил австралийский астрофизик Рэй Норрис.

Однако позже, благодаря детальным снимкам радиоинтерферометра ASKAP в Австралии, ученые поняли, что ничего сверхъестественного в «призраках» нет.

«После недель работы мы выяснили, что видим две “родительские” галактики, находящиеся на расстоянии около миллиарда световых лет. В их центрах расположены две сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие струи электронов, которые затем изгибаются в гротескные формы из-за межгалактического ветра», — рассказал Норрис.

Явление получило название PKS 2130−538. Оно поможет ученым узнать больше о межгалактическом ветре и потоках радиоизлучения.

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