17:26 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Бездомный кот ворвался на поле во время матча и украл внимание зрителей (видео)
Чтобы поймать животное, понадобилось семь человек.
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«Мы видели кота на стадионе, он просто отдыхал, поэтому мы решили его не беспокоить, — вспоминает один из игроков. — Следующее, что я помню, я услышал аплодисменты фанатов, но не знал, что происходит». Только тогда у стены дальнего поля он заметил кота.
«За ним гонялись семеро взрослых мужчин. Было довольно забавно за этим наблюдать», — поделился впечатлениями бейсболист. В итоге коту открыли проход к трибунам, и выпустили его на волю.