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17:26 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Бездомный кот ворвался на поле во время матча и украл внимание зрителей (видео)

Чтобы поймать животное, понадобилось семь человек.

На днях в Нью-Йорке (США) прошел бейсбольный матч между командами «Балтимор Ориолс» и «Нью-Йорк Янкиз». Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу «Балтимора». Однако зрителям матч запомнился не этим: во время игры случилось кое-что поинтереснее — на поле выбежал кот!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы видели кота на стадионе, он просто отдыхал, поэтому мы решили его не беспокоить, — вспоминает один из игроков. — Следующее, что я помню, я услышал аплодисменты фанатов, но не знал, что происходит». Только тогда у стены дальнего поля он заметил кота.

«За ним гонялись семеро взрослых мужчин. Было довольно забавно за этим наблюдать», — поделился впечатлениями бейсболист. В итоге коту открыли проход к трибунам, и выпустили его на волю.

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