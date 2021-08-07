13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Момент взлета мотыльков показали в замедленной съемке (видео)
Удивительные создания.
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Бабочки в замедленной съемке кажутся сказочными существами, а взлетают они очень эффектно и грациозно. Доктор Адриан Смит из Северной Каролины показал, как это происходит, с помощью замедленной съемки.
Смит записал ролик с помощью макрообъектива и специальной высокоскоростной камеры, которая снимает со скоростью 6 тысяч кадров в секунду. Он опубликовал видео в канале Ant Lab, посвященном эволюционной биологии.
В ролике можно увидеть мотыльков Dryocampa rubicunda, Antheraea polyphemus, Marathyssa inficita, Spilosoma virginica, Eudryas grata, Nadata gibbosa и Paonias excaecata. Все они после съемки были благополучно выпущены на свободу.
Анна Лысенко
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