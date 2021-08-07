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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лиса полтора месяца похищала газеты у жителя США

Но в конце концов попалась на горячем.

В американском штате Вирджиния «завелся» необычный похититель газет.

Воришку вывел на чистую воду местный житель Фрэнк Кон. Примерно с середины июня его утренняя почта начала периодически исчезать. Через полтора месяца терпение мужчины лопнуло, и он решил поймать вора с поличным.

Биолог по профессии и сотрудник зоопарка, Кон сразу заподозрил животных и купил фотоловушку. Она тут же принесла результат.

Как оказалось, газету The Washington Post почти через день похищала лиса, и не одна. Иногда животное приводило с собой «напарника». Вместе пушистые похитительницы разрывали газету в клочья, но чаще просто уносили куда-нибудь в кусты, где и бросали, сообщает NBC4.

Как американец намерен бороться с газетными «хулиганами», телеканал не сообщает.

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