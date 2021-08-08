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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молекулы и вирусы увеличили до «человеческого» размера в 3D-анимации

ДНК оказалась размером с улицу.

Какими были бы молекулы веществ, вирусы и другие микроорганизмы, если бы составляющие их атомы оказались размером с мяч или яблоко?

Дизайнеры проекта MetaBall Studios решили показать это в сравнительной 3D-анимации. Углеродные нанотрубки оказались бы размером с дом, молекулы ДНК — длиной в проспект, а коронавирус SARS-CoV-2 имел бы диаметр около 100 метров.

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Ранее в MetaBall сравнили размеры крупнейших кратеров и лун Солнечной системы.

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