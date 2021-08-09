Виноделы из Германии начали продавать «грязное вино» со следами наводнения

В июле в Германии произошло масштабное наводнение, в результате которого погибли почти 200 человек и несколько тысяч остались без крыши над головой.
Стихия нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству в общем и виноделию в частности — виноградники были затоплены, а готовые бутылки с вином на продажу разбиты и потеряны.
Чтобы хоть как-то возместить убытки и напомнить людям о страшных последствиях изменения климата, виноделы из Арской долины собрали все уцелевшие бутылки с вином из пострадавших от наводнения регионов и выставили их на продажу.
Грязные бутылки, которые они назвали «Flutwein» («вино наводнения»), в среднем продаются по 20 евро (около 1800 рублей).
За несколько дней виноделам удалось продать товар почти на миллион евро — все эти деньги пойдут на восстановление виноградников и погребов. Сообщается, что «вино наводнения» можно купить до 1 сентября.