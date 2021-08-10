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11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии огромная змея спряталась в грузовом отсеке самолета (видео)

Отказывалась покидать судно.

Сотрудники аэропорта в Калькутте заметили необычного безбилетного пассажира, который спрятался в грузовом отсеке самолета авиакомпании IndiGo.

Огромная змея обвилась вокруг поручня и мирно дремала. Напуганные работники, которые занимались погрузкой багажа перед вылетом борта в Мумбаи, остановили работы и вызвали специалистов-змееловов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Офицеру лесного департамента Калькутты удалось прогнать змею из грузотсека, но настоящая «битва» с животным развернулась уже на свежем воздухе. Змея то и дело пыталась забраться обратно в самолет. Она ускользала от змеелова несколько раз и взбиралась на транспортер, пытаясь снова спрятаться в самолете.

«Безбилетник» оказался неядовитой крысиной змеей. По мнению представителей аэропорта, она проскользнула на борт самолета, когда его разгружали после предыдущего рейса.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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