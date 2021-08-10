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19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайфун в Японии смыл в море скульптуру стоимостью в $1 миллион

С набережной острова Наосима в префектуре Кагава тайфуном смыло в море скульптуру «Желтая тыква» знаменитой японской художницы Яёи Кусамы.

Гигантская желтая тыква в черный горошек была установлена на набережной в 1994 году и с тех пор являлась одной из главных достопримечательностей для туристов.

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Высота скульптуры составляет почти два метра. Обычно тыкву не слишком плотно закрепляют на основании, чтобы в случае угрозы тайфуна ее можно было снять и перевезти в безопасное место. Но в этот раз тайфун обрушился на остров внезапно, и скульптуру волнами сорвало с крепления и унесло в море. К счастью, тыква не успела далеко уплыть — через время ее прибило к берегу.

Как пишет Artnet, конструкцию несколько раз сильно ударило о камни, из-за чего в ней появились трещины. Теперь скульптуру, стоимость которой оценивается в более чем в $1 миллион, передали культурному центру Benesse Art Site, который займется ее реставрацией. После необходимых работ «Желтую тыкву» вернут на прежнее место.

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Отметим, что в июне на аукционе Christie’s за $3,7 миллиона была продана аналогичная тыква Яёи Кусамы, а в мае другую работу художницы приобрели на торгах Sotheby’s за $2 миллиона.

Екатерина Гура

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