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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Прячущийся в тумане леопард попался в фотоловушку в Приморье

Резкое изменение погоды немного его озадачило.

В Приморском крае «африканская» жара может внезапно смениться осенней погодой. Так и произошло в нацпарке «Земля леопарда», но хищники этому только обрадовались.

Сотрудники «Земли леопарда» поделились видео с леопардом, в котором хищник не спеша прогуливается рядом с фотоловушкой. Он чувствует себя спокойно и защищенно в окутывающем деревья тумане и никуда не спешит. Кажется, животное даже немного недоумевает по поводу того, куда исчезло солнце.

«Когда наконец-то смог найти и купить вентилятор, а невыносимая жара сменилась дождем и туманом. А куда дели солнце? Вот уж, погода Приморского края!» — пошутили сотрудники нацпарка под видео.

Ранее в Приморском крае на видео попали трое тигрят. Их встретил на дороге случайный водитель.

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