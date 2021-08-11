14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Прячущийся в тумане леопард попался в фотоловушку в Приморье
Резкое изменение погоды немного его озадачило.
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В Приморском крае «африканская» жара может внезапно смениться осенней погодой. Так и произошло в нацпарке «Земля леопарда», но хищники этому только обрадовались.
Сотрудники «Земли леопарда» поделились видео с леопардом, в котором хищник не спеша прогуливается рядом с фотоловушкой. Он чувствует себя спокойно и защищенно в окутывающем деревья тумане и никуда не спешит. Кажется, животное даже немного недоумевает по поводу того, куда исчезло солнце.
«Когда
Ранее в Приморском крае на видео попали трое тигрят. Их встретил на дороге случайный водитель.
Анна Лысенко
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