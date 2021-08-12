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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Британии не смог ограбить банк из-за плохого почерка

Но срок все равно получил.

Попытка ограбления банка в английском городе Истборн потерпела полный провал из-за плохого почерка грабителя.

Местный пенсионер, 67-летний Лэн Слэттери, проник в три отделения банка за две недели. Чтобы ограбить кассу без лишнего шума, он передавал кассирам записки с требованиями, сообщает Eastbourne Herald.

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К сожалению грабителя, текст был написан так неразборчиво, что кассир в первом из банков вернул ему записку со словами: «Простите, я ничего не понял. Не могли бы вы объяснить вслух?».

Запаниковав, Слэттери сбежал, оставив записку на кассе. Позже сотрудники смогли расшифровать почерк мужчины. «Ваши рамки не засекут то, что я принес. Просто молча передайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах», — говорилось в записке.

В банк вызвали полицию, которая изъяла записку, записи камер наблюдения и вскоре объявила пенсионера в розыск. Это не помешало Слэттери предпринять еще две похожие попытки, но снова неудачно. Теперь в банках его узнавали и сразу вызывали полицию.

В итоге грабителя, который находился в розыске с апреля, поймали. Недавно местный суд приговорил его к 6 годам заключения.

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