14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Британии не смог ограбить банк из-за плохого почерка
Но срок все равно получил.
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Попытка ограбления банка в английском городе Истборн потерпела полный провал
Местный пенсионер, 67-летний Лэн Слэттери, проник в три отделения банка за две недели. Чтобы ограбить кассу без лишнего шума, он передавал кассирам записки с требованиями, сообщает Eastbourne Herald.
К сожалению грабителя, текст был написан так неразборчиво, что кассир в первом из банков вернул ему записку со словами: «Простите, я ничего не понял. Не могли бы вы объяснить вслух?».
Запаниковав, Слэттери сбежал, оставив записку на кассе. Позже сотрудники смогли расшифровать почерк мужчины. «Ваши рамки не засекут то, что я принес. Просто молча передайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах», — говорилось в записке.
В банк вызвали полицию, которая изъяла записку, записи камер наблюдения и вскоре объявила пенсионера в розыск. Это не помешало Слэттери предпринять еще две похожие попытки, но снова неудачно. Теперь в банках его узнавали и сразу вызывали полицию.
В итоге грабителя, который находился в розыске с апреля, поймали. Недавно местный суд приговорил его к 6 годам заключения.
Анна Лысенко