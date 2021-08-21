21 августа, источник: Новости Mail.ru
Тест: Что вы знаете о российском флаге
22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Пройдите короткий тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете один из главных символов страны.
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22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Пройдите короткий тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете один из главных символов страны.
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