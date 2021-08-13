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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали географию передвижений мамонта по его бивню

Оказалось, что он очень любил путешествовать

Источник: uOttawa

Международная команда ученых проследила жизненный путь арктического шерстистого мамонта, жившего на Земле около 17 тысяч лет назад. Специалисты изучили изотопные данные в бивне мамонта и смогли сопоставить его передвижения и диету с изотопными картами региона.

Исследователи разделили почти двухметровый бивень по длине и с помощью лазера и других методов сгенерировали около 400 тысяч точек микроскопических данных. Как поясняют ученые, бивни мамонтов ежедневно увеличивались на один тонкий слой, который «записывал» информацию о жизни животного.

Ученые называют бивни «личным дневником» мамонтов, но прочитать эти «записи» удалось лишь недавно с появлением новых технологий анализа.

Исследовав окаменелости мамонта из Музея Севера Университета Аляски, ученые узнали, что за свои 28 лет жизни этот древний гигант побывал во многих отдаленных районах Аляски и прошел столько километров, что мог бы дважды обогнуть Землю. Неизвестно, была ли это сезонная миграция или интерес к новым местам, но новые данные впервые показали, что мамонты путешествовали на огромные расстояния.

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Древняя ДНК, сохранившаяся в останках мамонта, позволила команде идентифицировать его как самца. Ученые установили, что в возрасте 15 лет произошел резкий сдвиг в его движении, что, вероятнее всего, было связано с тем, что мамонта выгнали из стада (такое явление сегодня наблюдается у некоторых современных слонов-самцов).

Специалисты также смогли определить, что привело к гибели животного. Изотопы азота резко выросли в последнюю зиму его жизни, что может быть признаком голода.

Ученые отмечают, что открытие новых сведений о жизни вымерших видов не только вопрос любопытства. Эти данные могут показать, как наша планета и экосистемы реагируют на изменение окружающей среды, и помочь специалистам предсказать поведение и пути адаптации современных животных к меняющимся условиям, говорится на сайте Университета Оттавы.

Екатерина Гура

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