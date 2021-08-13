18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкая «рыба-оборотень» была обнаружена у берегов Калифорнии
В течение жизни она сильно меняет свой облик
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Ученые из Исследовательского института аквариума
На глубине более двух километров у берега залива Монтерей в Калифорнии ученые заметили
Впервые эти рыбы были описаны в 1895 году учеными Смитсоновского института. Но только почти через сто лет после их открытия ученые узнали, что китовая рыба является своеобразным «оборотнем» и в течение жизни может кардинальным образом менять свой внешний вид,
На стадии личинок китовые рыбы напоминают тонкие ленты — у них длинный ленточный хвост, забавный прикус, и они живут и питаются у поверхности океана. Но с возрастом эти рыбы становятся неузнаваемыми и перебираются на глубину.
Самцы покрываются особой чешуей, их рты уменьшаются до крошечных размеров, а нос раздувается. Странные метаморфозы происходят и внутри. Самцы китовых рыб полностью перестают есть, у них исчезают пищевод, кишечник и желудок, место которых занимают половые органы и гигантская печень.
Самки же достигают большего размера и становятся похожими на китов,
Ученые полагают, что самки китовых рыб в ночное время поднимаются на глубину около 600 метров от поверхности океана, чтобы подкрепиться, но с рассветом снова опускаются в темные глубины, пишет Live Science.
Екатерина Гура