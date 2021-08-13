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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкая «рыба-оборотень» была обнаружена у берегов Калифорнии

В течение жизни она сильно меняет свой облик

Ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей с помощью глубоководного аппарата смогли увидеть одно из самых загадочных и неуловимых существ глубоководья.

На глубине более двух километров у берега залива Монтерей в Калифорнии ученые заметили ярко-оранжевую самку китовой рыбы из отряда Cetomimiformes. Поскольку эти рыбы обитают на большой глубине, встретить их можно очень редко — за последние 34 года китовых рыб видели лишь 18 раз. Из-за своего скрытого образа жизни этот глубоководный житель до конца не изучен.

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Впервые эти рыбы были описаны в 1895 году учеными Смитсоновского института. Но только почти через сто лет после их открытия ученые узнали, что китовая рыба является своеобразным «оборотнем» и в течение жизни может кардинальным образом менять свой внешний вид, из-за чего долгое время считалось, что три формы китовой рыбы — это разные виды.

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На стадии личинок китовые рыбы напоминают тонкие ленты — у них длинный ленточный хвост, забавный прикус, и они живут и питаются у поверхности океана. Но с возрастом эти рыбы становятся неузнаваемыми и перебираются на глубину.

Самцы покрываются особой чешуей, их рты уменьшаются до крошечных размеров, а нос раздувается. Странные метаморфозы происходят и внутри. Самцы китовых рыб полностью перестают есть, у них исчезают пищевод, кишечник и желудок, место которых занимают половые органы и гигантская печень.

Самки же достигают большего размера и становятся похожими на китов, из-за чего рыбы и получили свое название. Они становятся красного и оранжевого цветов, которые невидимы на большой глубине. У них практически полностью пропадают глаза, и рыба теряет зрение, которое в темноте ей и не нужно. Вместо этого у них развивается очень чувствительная система боковых линий с сенсорными порами, которые проходят по голове и по всей длине тела по бокам, с помощью которой они чувствуют вибрации в воде вокруг них.

Ученые полагают, что самки китовых рыб в ночное время поднимаются на глубину около 600 метров от поверхности океана, чтобы подкрепиться, но с рассветом снова опускаются в темные глубины, пишет Live Science.

Екатерина Гура

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