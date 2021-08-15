12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы главные рекорды отечественной авиации
15 августа отмечается День Воздушного Флота России. Читайте о главных рекордах отечественной авиации, которыми можно гордиться.
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В июле 1927 года знаменитый
В июне 1937 года знаменитые пилоты Чкалов, Байдуков и Беляков совершили первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Они преодолели 9130 км за 63 часа и 16 минут.
В июле 1962 года
В августе 1977 года МиГ-25 поднялся на 37650 метров и установил абсолютный мировой рекорд высоты полета для машин с
В апреле 1987 года Ан-124 «Руслан» установил неофициальный мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту для реактивных самолетов — 20151 км, а также рекорд скорости.
В марте 1989 года крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, советский Ан-225 «Мрия», за 3,5 часа полета установил 106 мировых рекордов сразу. Среди них — абсолютный рекорд максимальной взлетной массы (508,2 т), рекорды по дальности, скорости, высоте полета и другие.
В июне 2010 года два стратегических
Анна Лысенко по материалам РИА «Новости»