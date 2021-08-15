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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы главные рекорды отечественной авиации

15 августа отмечается День Воздушного Флота России. Читайте о главных рекордах отечественной авиации, которыми можно гордиться.

Два мировых рекорда за раз

В июле 1927 года знаменитый летчик-испытатель Юлиан Пионтковский на самолете АИР-1 совершил беспосадочный перелет по маршруту Севастополь — Москва, 12 июля 1927 года. Он пролетел 1420 км за 15 часов 30 минут. Было установлено два мировых рекорда: дальности и продолжительности полета для легких самолетов.

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Перелет из СССР в США

В июне 1937 года знаменитые пилоты Чкалов, Байдуков и Беляков совершили первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Они преодолели 9130 км за 63 часа и 16 минут.

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Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков

Рекорд скорости

В июле 1962 года летчик-испытатель Георгий Мосолов на истребителе-перехватчике Е-166 установил мировой рекорд скорости полета — 2681 км в час. Это был третий мировой рекорд в его карьере.

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Абсолютный рекорд высоты

В августе 1977 года МиГ-25 поднялся на 37650 метров и установил абсолютный мировой рекорд высоты полета для машин с воздушно-реактивными двигателями.

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Рекорд дальности

В апреле 1987 года Ан-124 «Руслан» установил неофициальный мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту для реактивных самолетов — 20151 км, а также рекорд скорости.

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106 мировых рекордов сразу

В марте 1989 года крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, советский Ан-225 «Мрия», за 3,5 часа полета установил 106 мировых рекордов сразу. Среди них — абсолютный рекорд максимальной взлетной массы (508,2 т), рекорды по дальности, скорости, высоте полета и другие.

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Самый дальний перелет бомбардировщиков

В июне 2010 года два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили перелет на максимальную дальность — 18 тысяч км за 23 часа. Дозаправлялись они прямо в воздухе от заправщиков Ил-78.

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Анна Лысенко по материалам РИА «Новости»

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