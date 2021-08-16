17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сингапуре родился первый детеныш большой панды (видео)
Пол новорожденного малыша пока неизвестен
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В парке дикой природы River Safari в Сингапуре на свет появился первый в стране детеныш большой панды. Родителями малыша стали 13-летний самец Кай Кай и 12-летняя самка Цзя Цзя.
Сообщается, что панды встретились в апреле и быстро подружились, однако специалисты центра дикой природы были вынуждены «помочь» паре с помощью искусственного оплодотворения.
И через 112 дней на свет появился малыш весом в 200 граммов, который стал первенцем Цзя Цзя. Часто первый опыт материнства у панд оказывается неудачным, но в этот раз все сложилось. Новоиспеченная мама сразу приняла медвежонка и принялась нежно о нем заботиться. Сейчас панда с малышом живут в специальном вольере, где они находятся под наблюдением и присмотром специалистов. Пол детеныша пока неизвестен, говорится в
Екатерина Гура