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20:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

У побережья Кипра вырос «подводный лес» стоимостью 1 млн долларов

Удивительный арт-объект, объединяющий человека и природу

В море у пляжа Пернера в Айя-Напе открылся необычный музей подводной скульптуры Musan. Он расположен в 150 метрах от берега на глубине 10−15 метров.

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В подводном музее можно увидеть 93 скульптуры, среди которых гигантские деревья весом в 13 тонн, сказочные цветы и фигуры людей. Все объекты сделаны из безопасных материалов с нейтральным pH, чтобы морские обитатели смогли обустроить на них жилища.

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Идея музея принадлежит художнику Джейсону де Кайресу Тейлору, который и создал подводные арт-объекты. Ранее подобные проекты он реализовал в Мексике и Гренландии. Сообщается, что кипрский музей обошелся в 1,1 млн долларов, пишет CNN.

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Екатерина Гура

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