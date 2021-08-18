20:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
У побережья Кипра вырос «подводный лес» стоимостью 1 млн долларов
Удивительный
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В море у пляжа Пернера в
В подводном музее можно увидеть 93 скульптуры, среди которых гигантские деревья весом в 13 тонн, сказочные цветы и фигуры людей. Все объекты сделаны из безопасных материалов с нейтральным pH, чтобы морские обитатели смогли обустроить на них жилища.
Идея музея принадлежит художнику Джейсону де Кайресу Тейлору, который и создал подводные
Екатерина Гура