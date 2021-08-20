Бывший шериф в США потратил $75 тысяч на свою бронзовую статую

Бывший шериф округа Эскамбия во Флориде Дэвид Морган в начале этого года уволился, чтобы баллотироваться на пост главы административного округа Пенсакола. Но его желание остаться в истории полицейского участка было так велико, что он решил увековечить себя в бронзовой скульптуре в натуральную величину и заказал проект у студии дизайна.
Видимо, стоять в одиночестве на постаменте Морган не захотел, а потому заказал в комплекте бронзовую статую своего друга и коллеги, уже бывшего лейтенанта Джейсона Поттса вместе со служебной собакой. На эти творения Морган потратил 75 тысяч долларов (5,5 миллионов рублей) из бюджета полицейского управления.
Об этих тратах бывший шериф оповестил только своего помощника и финансового директора департамента. А вот для нового шерифа округа Чипа Симмонса эта информация оказалась сюрпризом.
Симмонс узнал о статуях и круглой сумме только после ревизии документов. Он сразу же попытался отменить заказ, но было уже поздно. Тогда новый шериф решил предать огласке транжирство своего предшественника, пишет местное издание Pensacola News Journal.
В свое оправдание Морган сказал, что люди раздули «скандал на ровном месте». Он отметил, что хотел сделать статую полицейского и поставить ее у входа в главное здание рядом с мемориалом погибшим офицерам. Просто в качестве модели выбрал себя и бывшего лейтенанта Поттса с собакой.
Новый шериф попытался смириться и попросил хотя бы убрать с фигур бирки с именами, но оказалось, что на статуе Моргана есть еще нашивка с надписью «Шериф округа Эскамбия» и медали, которые явно напоминают о нем. Симмонс отметил, что лейтенанта с собакой, скорее всего, оставят в качестве «анонимного офицера», а вот статую Моргана придется переплавить и «сделать из нее что-то полезное». В ответ на это бывший шериф изъявил желание забрать статую себе и вернуть за нее 37,5 тысяч долларов из собственного кармана.