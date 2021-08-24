14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Многодетное семейство тигров попало в фотоловушку в Приморье
Тигрица прогулялась возле камеры вместе с тремя котятами.
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Сотрудники отдела науки
Сотрудники заповедника ждали этих кадров почти восемь месяцев. Еще в
И вот наконец удалось узнать о количестве и состоянии этого полосатого семейства. Сообщается, что это первый выводок молодой мамы. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать ее на охоте.
С мамой тигрята будут жить ближайшие два года, а затем уйдут искать свою собственную территорию.
Екатерина Гура