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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Многодетное семейство тигров попало в фотоловушку в Приморье

Тигрица прогулялась возле камеры вместе с тремя котятами.

Сотрудники отдела науки Сихотэ-Алинского заповедника опубликовали в соцсетях новые кадры, снятые одной из фотоловушек в Приморье. В объектив устройства впервые попало многодетное семейство — самка амурского тигра под кодовым именем Т100 и ее трое 3-месячных тигрят.

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Сотрудники заповедника ждали этих кадров почти восемь месяцев. Еще в декабре-январе эта тигрица попадала в фотоловушку во время брачного сезона. Тогда на кадры попали «свадебные песни» краснокнижной дикой кошки, когда она рыком общалась с неизвестным самцом.

И вот наконец удалось узнать о количестве и состоянии этого полосатого семейства. Сообщается, что это первый выводок молодой мамы. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать ее на охоте.

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С мамой тигрята будут жить ближайшие два года, а затем уйдут искать свою собственную территорию.

Екатерина Гура

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