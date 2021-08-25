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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спустя полвека в Австралию вернулись кенгуровые крысы

Вслед за ними континент могут заселить и другие исчезающие животные.

Редкий вид кенгуровых крыс вернулся в Австралию спустя более чем полвека после своего исчезновения.

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Сумчатые Bettongia penicillata обитали на континенте почти повсеместно, но затем были уничтожены кошками и лисицами, завезенными европейцами. Небольшая популяция этих животных, не больше 15 тысяч особей, сохранилась только на островах к югу от материка.

В августе рейнджеры выпустили в дикую природу полуострова Йорк 12 самцов и 28 самок кенгуровых крыс, сообщает NewScientist. Их привезли из заповедника с острова Ведж с надеждой, что Bettongia penicillata снова начнут здесь размножаться.

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На большинство животных надели ошейники с радиомаяками, чтобы можно было следить за их передвижением. Перед этим территорию площадью 1,7 тыс. квадратных километров освободили от лисиц и беспризорных кошек и оградили забором.

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Если возвращение на родину пройдет успешно, полуостров заселят и другие исчезающие виды, такие как малый бандикут, малая сумчатая крыса и чернохвостая сумчатая куница. В стране действует 20-летняя программа по восстановлению местной фауны.

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