14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
45 лет Земфире: история успеха российского рок-идола (фото)
26 августа
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Пока другие дети из уфимского детского сада № 26 играли в куклы, Земфира уже начинала музыкальную карьеру. С пяти лет она училась в музыкальной школе по классу фортепиано и была солисткой в хоре. Тогда же состоялся и телевизионный дебют певицы. На местном телевидении маленькая Земфира спела песню про червячка: «Жил на свете червячок, червячок ленивый…».
Сама Земфира ленивой никогда не была. В школе она занималась в семи кружках одновременно, но вскоре ее главной страстью стали гитара и баскетбол. Земфира закончила музыкальную школу с отличием, а в начале 1990 года стала капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу, при этом она не отличалась высоким ростом. Тренер Юрий Максимов называл ее лучшим игроком команды.
Перед девушкой встал нелегкий выбор: музыка или спорт. Долго колеблясь, Земфира отдает предпочтение первой и в 1997 году оканчивает Уфимское училище искусств с отличием по специальности «эстрадный вокал».
Работая на радиостанции «Европа плюс» звукооператором, Земфира записывала рекламные ролики. Но в голове у нее рождались новые и новые песни. «У меня столько музыки в башке, что деваться некуда», — повторяла будущая звезда.
В итоге Земфира убедила звукорежиссёра Аркадия Мухтарова записать ее первый демодиск. «Я, конечно, был уверен, что мое собственное творчество намного важнее… но её твердокаменный характер… сделал своё дело. И мы с нервотрёпками, но всё же записали», — рассказал позже Мухтаров.
Примерно в это же время Земфиру и ее недавно созданную одноименную группу замечают журналисты. А вскоре в судьбе музыкантов происходит решительный поворот. Демозаписи песен «Zемфира» попадают в руки продюсеру группы «Мумий Тролль» Леониду Бурлакову. Он решает записать альбом.
Дебютный альбом группы под названием «Земфира» появляется в 1999 году. Всего несколько недель трансляций по радио — и вся молодежь СНГ уже распевала «А у тебя СПИД…» и «Корабли в моей гавани жечь…».
За первые 6 месяцев было продано более 700 тысяч копий альбома. А в ноябре 2010 года он был включён журналом «Афиша» в список «50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов», где занял пятую строчку. Песни из альбома также включены в список 100 лучших песен русского рока в XX веке.
Темы, о которых пела Земфира, были не только злободневными, но и щекотали нервы слишком консервативной публики многочисленными табу: СПИД, отчуждение, депрессия… В январе 2000 года Земфира и её группа стали по версии журнала «ОМ» не только исполнителями года, но и скандалистами года.
За 22 года профессиональной карьеры Земфира выпустила семь студийных альбомов. Каждый из них становится музыкальным событием: неизменно противоречивым, иногда скандальным, но всегда неординарным.
Песни Земфиры живут в головах многочисленных поклонников и уже вошли в историю русского рока. В 2004 году российский учебник истории для 9 класса в разделе «Духовная жизнь» даже упомянул Земфиру как родоначальника «совершенно иной» музыкальной молодёжной культуры.
В 2021 году, спустя восемь лет молчания, Земфира выпустила новый полноформатный альбом «Бордерлайн». «12 песен на нем действительно проводят границу, деля творчество певицы на до и после, а поклонников — на восхищенных и разочарованных», — пишет Собака.ru. Эти же 12 песен показывают, что «башка» Земфиры
Анна Лысенко