16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае одним взрывом снесли 15 высоток
Они стояли недостроенными 7 лет.
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В китайском городе Куньмин запланированным взрывом снесли сразу 15 недостроенных высоток, сообщает Сhinanews.
При этом один из долгостроев остался стоять, застряв под небольшим углом.
Строительство второй очереди ЖК Liyang Star City было приостановлено еще в 2014 году и простаивало уже 7 лет. За это время подвалы зданий затопило дождевой водой, а на стенах появились трещины и другие дефекты. Недостроенный жилой комплекс стал непригодным для эксплуатации.
Все 15 зданий обрушились один за другим с небольшой паузой посередине процесса. Перед этим рабочие создали амортизирующую насыпь вокруг зданий, чтобы остановить сейсмические волны. Жителей и персонал окружающих место сноса домов и магазинов предварительно эвакуировали.
Анна Лысенко