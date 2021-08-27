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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае одним взрывом снесли 15 высоток

Они стояли недостроенными 7 лет.

В китайском городе Куньмин запланированным взрывом снесли сразу 15 недостроенных высоток, сообщает Сhinanews.

При этом один из долгостроев остался стоять, застряв под небольшим углом. Из-за этого в сетях его прозвали Пизанской башней.

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Строительство второй очереди ЖК Liyang Star City было приостановлено еще в 2014 году и простаивало уже 7 лет. За это время подвалы зданий затопило дождевой водой, а на стенах появились трещины и другие дефекты. Недостроенный жилой комплекс стал непригодным для эксплуатации.

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Все 15 зданий обрушились один за другим с небольшой паузой посередине процесса. Перед этим рабочие создали амортизирующую насыпь вокруг зданий, чтобы остановить сейсмические волны. Жителей и персонал окружающих место сноса домов и магазинов предварительно эвакуировали.

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