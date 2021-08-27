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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Узбекистане создали помидоры, которые борются с коронавирусом

Они помогают выработать антитела к инфекции.

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Источник: Reuters

Ученые из Узбекистана вырастили томаты, плоды которых могут бороться с COVID-19.

Исследователи из Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана ввели в клетки растений коронавирус путем клонирования. Когда пациенты съедают созревшие плоды таких помидоров, клетки томатов расщепляются в организме и выделяются антитела, говорится в сюжете программы Zamon на телеканале Sevimli.

Ученые остановились на помидорах, потому что их не нужно поддавать тепловой обработке, а дозревают они быстро — всего за два месяца.

По словам министра инновационного развития страны Ибрагима Абдурахманова, это не первый подобный проект в мире. Например, ученые Венского университета работают над вакцинацией крупного рогатого скота. В молоке вакцинированных коров будут вырабатываться иммуноглобулины А. Если пить его сырым, эти антитела будут бороться с коронавирусом.

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