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15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети нашли двойника Дуэйна Джонсона

Забавное сходство.

Сотрудник правоохранительных органов американского штата Алабама привлек внимание пользователей соцсетей из-за своего сходства с актером Дуэйном Джонсоном.

Лейтенант Эрик Филдс опубликовал свою фотографию в полицейской форме рядом с патрульной машиной. Снимок тут же стал вирусным.

«Здорово, что Скала похож на настоящего героя, лейтенанта Филдса!», — пошутил один из комментаторов.

«Это Дуэйн Полицейский Джонсон», — прокомментировал другой пользователь.

Как выяснили в CNN, лейтенант Филдс проработал в Управлении шерифа округа Морган 17 лет на различных должностях.

«Меня называли смесью Скалы и Вина Дизеля, — сказал Филдс журналистам. — Я согласен с этим. Это забавно и лестно. Думаю, могло быть и хуже».

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Дуэйн Джонсон
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