15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети нашли двойника Дуэйна Джонсона
Забавное сходство.
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Сотрудник правоохранительных органов американского штата Алабама привлек внимание пользователей соцсетей
Лейтенант Эрик Филдс опубликовал свою фотографию в полицейской форме рядом с патрульной машиной. Снимок тут же стал вирусным.
«Здорово, что Скала похож на настоящего героя, лейтенанта Филдса!», — пошутил один из комментаторов.
«Это Дуэйн Полицейский Джонсон», — прокомментировал другой пользователь.
Как выяснили в CNN, лейтенант Филдс проработал в Управлении шерифа округа Морган 17 лет на различных должностях.
«Меня называли смесью Скалы и Вина Дизеля, — сказал Филдс журналистам. — Я согласен с этим. Это забавно и лестно. Думаю, могло быть и хуже».
Анна Лысенко
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