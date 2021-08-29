10:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 6 крупнейших рудников мира
В последнее воскресенье августа в России отмечают день шахтера. В материале, подготовленном к празднику, мы рассказываем о 6 крупнейших рудниках мира.
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Рудник
Гарцвейлер в Германии — крупнейший в мире открытый рудник по добыче бурого угля. Он работает с 1940 года. Ежегодно здесь добывают около 35 миллионов тонн угля. Размер рудника составляет 48 квадратных километров.
На руднике в чилийских Андах медную руду добывают с 1915 года. Он второй в мире по величине после
Крупнейший железный рудник в мире расположен в шведском городе Кируна в Лапландии. В год здесь добывают около 26 млн тонн железной руды. Он простирается на 4 км и имеет глубину до 2 км. Со времени начала добычи в 1898 году рудник произвел более 950 млн тонн руды.
Грасберг в провинции Папуа в Индонезии — крупнейший золотой рудник и третий по величине карьер по добыче меди в мире. Добывают здесь и серебро. В состав выработок входят карьер шириной 2 км, подземный рудник и четыре обогатительных фабрики.
Кимберлитовую трубку «Мир» в Якутии открыли в 1955 году. Карьер, в котором добывали алмазы, имеет глубину 535 м и диаметр 1,2 км. До закрытия здесь получали более 10 миллионов каратов алмазов в год.
Анна Лысенко