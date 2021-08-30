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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отдыхающие в Анапе сняли на видео охоту дельфинов

Животные подплыли к берегу в погоне за рыбой.

Дельфины на черноморских курортах — явление довольно обычное. Они часто плавают недалеко от берега, а отдыхающие в это время могут сделать интересные снимки. Но в конце августа отдыхающим в станице Благовещенской в Анапе повезло снять уникальные кадры дельфиньей охоты.

В погоне за рыбой несколько дельфинов подплыли к самому берегу и почти очутились на пляже. Свидетели смогли снять редкое видео, как дельфины преследуют свою добычу в естественной среде обитания.

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Как видно в ролике, рыба специально уходит от преследования, заплывая на мелководье, где морским хищникам достать ее достаточно сложно.

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