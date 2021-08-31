17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейский кот из Новой Зеландии стал звездой соцсетей (видео)
Стражи правопорядка показали своего нового хвостатого сотрудника.
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В конце августа полиция Новой Зеландии опубликовала в своем официальном аккаунте на Facebook забавный трехминутный ролик о «секретном кошачьем отделе» и показала тренировку и рабочие будни полицейского кота по кличке Арнольд.
В ролике четырехлапый сотрудник полиции выполняет различные трюки не хуже служебных собак, а затем вместе со своим тренером и хозяином идет на работу в местный парк, где бесстрашно исследует «подозрительные» кусты.
За считаные дни ролик с
Екатерина Гура