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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский кот из Новой Зеландии стал звездой соцсетей (видео)

Стражи правопорядка показали своего нового хвостатого сотрудника.

В конце августа полиция Новой Зеландии опубликовала в своем официальном аккаунте на Facebook забавный трехминутный ролик о «секретном кошачьем отделе» и показала тренировку и рабочие будни полицейского кота по кличке Арнольд.

В ролике четырехлапый сотрудник полиции выполняет различные трюки не хуже служебных собак, а затем вместе со своим тренером и хозяином идет на работу в местный парк, где бесстрашно исследует «подозрительные» кусты.

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За считаные дни ролик с котом-полицейским стал вирусным, а пользователи соцсетей в комментариях отметили, что кошачий спецотдел с такими профессионалами должен быть ничуть не хуже собачьего, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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