17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Якутии выпал дождь из жуков (видео)
Насекомые плотным слоем покрыли террасу частного дома.
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В соцсетях в начале сентября стал вирусным ролик, снятый жителем села Сулгаччы Амгинского улуса. На видео можно увидеть целый живой ковер из мелких жуков, который заполнил всю веранду.
Сообщается, что жуки появились на веранде после обильных осадков, но откуда они взялись в таком количестве, никто не знает.
Кстати, в комментариях пользователи рассказали, что подобный случай произошел в селе Алтанцы Амгинского улуса в 2018 году. Тогда все жуки, появившиеся после дождя, погибли в течение одного дня.
Напомним, что ранее жители Якутии показали устрашающую комариную атаку.
Екатерина Гура