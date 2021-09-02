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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Якутии выпал дождь из жуков (видео)

Насекомые плотным слоем покрыли террасу частного дома.

В соцсетях в начале сентября стал вирусным ролик, снятый жителем села Сулгаччы Амгинского улуса. На видео можно увидеть целый живой ковер из мелких жуков, который заполнил всю веранду.

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Сообщается, что жуки появились на веранде после обильных осадков, но откуда они взялись в таком количестве, никто не знает.

Кстати, в комментариях пользователи рассказали, что подобный случай произошел в селе Алтанцы Амгинского улуса в 2018 году. Тогда все жуки, появившиеся после дождя, погибли в течение одного дня.

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Напомним, что ранее жители Якутии показали устрашающую комариную атаку.

Екатерина Гура

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