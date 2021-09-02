17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США спасли корову, застрявшую на дереве после урагана (видео)
Сообщается, что животное не пострадало.
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После разрушительного урагана «Ида», обрушившегося на США в конце августа, спасатели продолжают наводить порядок в штатах Пенсильвания, Мэриленд и Луизиана, которые уже понемногу отходят от буйства стихии.
Например, первого сентября, жители прихода
На помощь животному пришла спасательная бригада, которая распилила дерево и освободила ее. Сообщается, что корова не пострадала, однако ее владельца пока найти не удалось.
Екатерина Гура