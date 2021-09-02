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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США спасли корову, застрявшую на дереве после урагана (видео)

Сообщается, что животное не пострадало.

После разрушительного урагана «Ида», обрушившегося на США в конце августа, спасатели продолжают наводить порядок в штатах Пенсильвания, Мэриленд и Луизиана, которые уже понемногу отходят от буйства стихии.

Например, первого сентября, жители прихода Сент-Бернард в Луизиане обнаружили на одном из деревьев корову, неизвестно как очутившуюся между ветвями.

На помощь животному пришла спасательная бригада, которая распилила дерево и освободила ее. Сообщается, что корова не пострадала, однако ее владельца пока найти не удалось.

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