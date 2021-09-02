17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер вернул владельцу украденные украшения, найденные на дне реки
Коробку с драгоценностями украли из дома в США полтора года назад.
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Дайвер Эд Бибер из Висконсина уже давно занимается тем, что ныряет в различные водоемы в поисках затонувших сокровищ и попутно чистит их от разного мусора. Свои приключения он снимает на видео и публикует на своем канале на YouTube.
В конце июля Бибер опубликовал ролик, в котором рассказал о найденных на дне реки Меномини сокровищах.
Проведя небольшое расследование, Бибер вышел на след возможного владельца драгоценностей — жителя города Маринетт Гэри Эдвардса. Он связался с мужчиной и тот подтвердил, что полтора года назад преступники украли из его дома ценные вещи, в числе которых были те самые шкатулки.
В конце августа Бибер приехал в гости к Эдвардсу, чтобы лично отдать ему его вещи, найденные на дне реки, передает телеканал
Журналистам владелец шкатулок сказал, что уже не надеялся
Екатерина Гура