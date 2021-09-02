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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер вернул владельцу украденные украшения, найденные на дне реки

Коробку с драгоценностями украли из дома в США полтора года назад.

Дайвер Эд Бибер из Висконсина уже давно занимается тем, что ныряет в различные водоемы в поисках затонувших сокровищ и попутно чистит их от разного мусора. Свои приключения он снимает на видео и публикует на своем канале на YouTube.

В конце июля Бибер опубликовал ролик, в котором рассказал о найденных на дне реки Меномини сокровищах. Из-под воды он достал мешок, в котором было две шкатулки: одна с ламинированными некрологами из газет, а другая — с драгоценностями и личными вещами.

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Проведя небольшое расследование, Бибер вышел на след возможного владельца драгоценностей — жителя города Маринетт Гэри Эдвардса. Он связался с мужчиной и тот подтвердил, что полтора года назад преступники украли из его дома ценные вещи, в числе которых были те самые шкатулки.

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В конце августа Бибер приехал в гости к Эдвардсу, чтобы лично отдать ему его вещи, найденные на дне реки, передает телеканал WGBA-TV.

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Журналистам владелец шкатулок сказал, что уже не надеялся когда-либо увидеть драгоценности, а дайвер отметил, что никогда не считал любые найденные вещи своими, а потому всегда пытался найти их настоящих владельцев.

Екатерина Гура

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