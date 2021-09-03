16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Европе создали пшеницу, которая не содержит опасный канцероген
Когда она поступит в продажу, пока не известно.
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Исследователи из Великобритании создали новый сорт генетически отредактированной пшеницы, которая не содержит вызывающих рак веществ.
До сих пор похожую модифицированную пшеницу выращивали в Китае и США. В Европе она появится на полях впервые, сообщает Daily Mail. Сперва новую пшеницу посадят лишь на экспериментальном поле в Хартфордшире.
Гены пшеницы отредактировали, чтобы удалить аспарагин — аминокислоту, которая превращается в канцерогенный акриламид при термической обработке, например, поджаривании тостов.
Команда разработчиков пока не может сказать, когда новая пшеница поступит на рынок. Сперва нужно завершить все необходимые испытания.
Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицирует акриламид как «возможный канцероген для человека». Доказано, что это химическое соединение также негативно влияет на нервную и репродуктивную системы. Высоким содержанием акриламида обладают картошка фри, картофельные чипсы, продукты на основе зерна, кофе, консервированные черные оливки, сливовый сок и некоторые другие продукты.
Анна Лысенко
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